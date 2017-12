Jovem é alvejado com tiro na cabeça no bairro Olavo Costa

Um jovem de 25 anos sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira, 5, no bairro Olavo Costa, localizado na zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma testemunha passava pela Rua da Fé quando deparou com a vítima caída ao solo. O jovem apresentava ferimento por arma de fogo na parte posterior do crânio, além de estar sangrando intensamente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e fez os primeiros socorros do jovem, que foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), ficando sob cuidados médicos em situação crítica.

Os populares não souberam informar a autoria ou motivação do crime. Nenhum suspeito foi localizado.