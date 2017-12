Homem é agredido e roubado por travestis no Centro

Um homem de 31 anos foi assaltado por dois travestis na Rua Floriano Peixoto, Centro de Juiz de Fora, na noite desse domingo, 3.



De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que transitava pelo local com sua bicicleta, quando foi abordada pelos dois autores que, após ameaças e agressão, subtraíram seu celular.



Ainda de acordo com informações da PM, um dos autores foi localizado, preso e conduzido à delegacia. O aparelho celular roubado não foi recuperado.