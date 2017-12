Motorista tem carro roubado ao parar em semáforo na Benjamin Constant

Um motorista teve seu carro roubado ao parar em um semáforo, na manhã deste domingo, 3. O crime ocorreu na região central de Juiz de Fora.

De acordo com registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o motorista, de 38 anos, seguia pela Rua Benjamin Constant com seu veículo, marca VW Parati, quando foi abordado por dois indivíduos ao ter que parar em um semáforo.

Os dois homens, um deles armado com uma pistola, se aproximaram da porta do motorista e com ameaças exigiram que o mesmo entregasse o carro. Nesse momento, outros três indivíduos se aproximaram pela parte direita do carro e também entraram no veículo. Após o assalto, os grupos arrancaram com o carro e fugiram.

Em relato à PM, o motorista explicou que o veículo possui seguro contra roubos e estava com combustível na reserva.

Foram realizadas buscas pela região, mas nem os autores e nem o carro foram localizados.