Homem é preso por tráfico de drogas no Parque Guarani

Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas na Rua Senador Milton Campos, situada no bairro Parque Guarani, zona Nordeste. Os militares foram a residência do indivíduo para cumprir um mandado de busca e apreensão, em decorrência da operação Adventus.

Ao chegar na residência, os policiais solicitaram ao homem que abrisse a porta, que foi informado sobre a ordem judicial. O autor se negou a abrir o portão e correu para o interior da casa, por isso, os militares arrombaram o portão.

O autor foi localizado nos fundos da casa, próximo ao banheiro, e foi contido pelos policiais. Após a leitura do mandado, os militares iniciaram as buscas pela residência. No quarto do infrator foram encontrados duas pedras de crack, celulares e R$45, e no quarto da mãe dele, foram encontrados R$1.010 dentro do guarda-roupa.

O homem foi preso e encaminhado a delegacia.