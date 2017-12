Trio é detido por receptação de joias no Cesário Alvim

Três homens, sendo um de 17 anos, foram detidos por receptação de joias na manhã dessa sexta-feira, 1º de dezembro, no bairro Cesário Alvim, zona Leste. Durante averiguação de um roubo de uma joalheria no município de Lima Duarte, a Polícia Militar (PM) foi informada que o chefe da quadrilha, que teria cometido o crime, e o grupo estariam em uma residência abandonada no bairro.

Os militares foram até o local e presenciaram o momento em que três homens desembarcaram de um veículo VW gol e subiram um escadão que dá acesso à casa abandonada. O condutor do automóvel estava com uma mochila.

Após alguns minutos, dois dos indivíduos retornaram ao veículo e foram abordados pelos policiais. Durante as buscas, os militares encontraram um deles usando um anel folheado a ouro e várias etiquetas referentes a preços de joias no interior do carro.

Em seguida, os militares foram até a residência e encontraram um homem que tinhas três anéis de prata. Ele relatou que comprou os anéis por R$50, sendo que o valor de um deles seria de R$417. O homem também disse que eles teriam usado drogas, momento que teriam feito a negociação das joias. Com a chegada dos militares no imóvel, eles perceberam que o chefe da quadrilha tinha fugido.

Os policiais realizaram buscas na casa e encontraram a mochila escondida embaixo da pia da cozinha, e ao verificar foram localizadas diversas joias.

Na delegacia, a proprietária da joalheria reconheceu as peças, porém não pode reconhecer os autores, pois o fato teria ocorrido durante a noite e o sistema de filmagens não estava funcionando.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores e voz de apreensão ao adolescente. O chefe da quadrilha não foi localizado.