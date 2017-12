Casal é assassinado no bairro Filgueiras

Um casal, 19 e 17 anos, foi assassinado na madrugada desse sábado, 2, na Rua Vereador José Joaquim Sobreira, localizada no bairro Filgueiras, Nordeste. A Polícia Militar (PM) foi informada que no local havia ocorrido um duplo homicídio e ao chegar encontrou o casal caído no chão.

A equipe do Samu esteve no local, porém as vítimas já se encontravam sem sinais vitais. A perícia também foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.

O jovem de 19 anos foi alvejado por cinco disparos de arma de fogo, sendo quatro no rosto e um no peito. A adolescente de 17 anos foi alvejada no ombro e um tiro de “raspão” nas costas.

Segundo o registro da ocorrência, não houve testemunhas sobre o caso.