Adolescentes são detidos por tráfico de drogas no Milho Branco

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram detidos por tráfico de drogas no bairro Milho Branco, zona Norte, na madrugada desta quinta-feira, 30.



Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO), a Polícia Militar (PM) havia recebido denúncias de que uma motocicleta roubada no dia anterior estava trafegando pelo bairro. Durante patrulhamento no local, policiais avistaram dois adolescentes que, ao perceberem que seriam abordados, tentaram fugir, mas foram alcançados pelos agentes.



Questionado, um dos menores assumiu que a motocicleta foi utilizada por eles e que estava escondida em um imóvel na Rua Geraldo José Dalpra, no mesmo bairro. Ao verificarem o endereço informado, os militares localizaram o veículo roubado e constataram que o mesmo estava com a placa adulterada com tinta. No local, também foram encontradas substâncias entorpecentes, uma balança de precisão e materiais para endolar (sacos plásticos).



Durante a ação, o outro adolescente relatou que em sua residência, no bairro Industrial, estaria um simulacro de arma de fogo e que o mesmo teria sido usado para cometer o roubo da motocicleta, no bairro Cerâmica.



Os menores foram detidos e conduzidos à delegacia. A moto foi apreendida e removida ao depósito do Itajuru.