Quatro são assaltados por dupla armada em ponto de ônibus no Sagrado de Jesus

Duas mulheres - de 45 e 59 anos - e dois homens - de 55 e 57 anos - foram assaltados por dois homens em uma motocicleta, um deles armado, no bairro Sagrado Coração de Jesus, zona Sul de Juiz de Fora, no início da manhã desta quinta-feira, 30.



De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que estavam em um ponto de ônibus na Rua Marciano Pinto quando os dois suspeitos se aproximaram e o carona, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que as vítimas entregassem suas bolsas e telefones celulares.



Ainda conforme as vítimas, os dois suspeitos estavam usando capacetes e a placa da motocicleta estava coberta por um material preto, o que dificultou a identificação dos suspeitos e do veículo.



A dupla fugiu levando os pertences das vítimas. Policiais militares realizaram rastreamento, mas os assaltantes não foram encontrados.