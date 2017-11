PM prende suspeito de cometer série de roubos na zona Norte nessa terça-feira

Na madrugada desta quarta-feira, 29, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada no Bairro Mariano Procópio, região Central, por uma vítima de roubo tentado. Em rastreamento pelo autor do fato, os policiais o localizaram no bairro Democrata, mas este, ao visualizar as viaturas policiais, evadiu em uma motocicleta. Durante a perseguição, o suspeito se acidentou e continuou a fuga a pé, invadindo várias residências no bairro, até ser localizado embaixo de um automóvel de posse de um simulacro de arma de fogo, que vinha sendo utilizado nos assaltos.



O preso, de 31 anos, foi reconhecido pela vítima como autor do roubo tentado e também foi reconhecido como autor de crime por duas vítimas de roubo consumado no bairro Industrial, região Norte, fato que ocorreu aproximadamente meia hora antes da prisão. Foi constatado, ainda, que a motocicleta utilizada nos crimes havia sido furtada no dia 10 de outubro. Ressalta-se que, no local da fuga, também foi localizada uma mochila com dois celulares, sendo um deles de uma das vítimas do roubo ocorrido no bairro Industrial.



A Polícia Militar conseguiu ainda relacionar o mesmo cidadão a outros dois roubos ocorridos nessa terça-feira, 28, sendo um roubo a mão armada a uma padaria e, em seguida, um roubo a dois pedestres no bairro Joquei Clube, tendo as vítimas reconhecido por meio de fotografia o referido indivíduo como autor dos crimes. Na ocasião, foi localizada em sua residência outra motocicleta, também furtada estacionada no local.



Os levantamentos da Polícia Militar com cruzamento de informações e dados apontam ainda que o infrator também é suspeito de ter cometido aproximadamente oito crimes de roubo nos meses de outubro e novembro na zona Norte de Juiz de Fora, totalizando dez crimes de roubo em apenas dois meses. Além disso, há suspeita de ter atuado em outras regiões de Juiz de Fora, o que pode aumentar a cifra de crimes cometidos por esse reincidente.



O cidadão encontrava-se em liberdade condicional desde dezembro de 2015, já possuindo histórico de prisões por diversos crimes, dentre eles tráfico de drogas, roubo, ameaça e agressão.



Ao final, o infrator foi preso em flagrante pelos crimes de dois roubos consumados, roubo tentado e receptação, sendo a sua prisão ratificada. De acordo com o Tenente Vinícius Araújo, Comandante da 269ª Cia da PM, área onde atuava o criminoso, todas informações levantadas pela Polícia Militar serão encaminhadas ao Ministério Público, via ofício, para subsidiar o processo criminal.

Da redação/ Assessoria