Homens são presos e arma é apreendida após briga em bar no Teixeiras

Dois homens, de 52 e 56 anos, foram detidos após se envolverem numa briga em um bar na Rua Professora Elmaia Vaz, bairro Teixeiras, zona Sul, na manhã dessa terça-feira, 28. Um revólver calibre.22, que estava com um dos autores, foi apreendido.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), equipes compareceram ao local após recebimento de denúncia anônima de que os suspeitos estariam brigando e de que um deles estaria armado. Chegando ao estabelecimento, os policiais se depararam com os autores já lesionados e ainda discutindo.



O autor de 52 anos entregou uma garrucha aos militares, alegando que a arma pertencia ao outro homem, de quem a teria tomado após luta corporal. Ele afirmou, ainda, ter sido ameaçado de morte pelo outro envolvido, a quem teria vendido um recipiente metálico alegando que o mesmo continha um entorpecente, porém se tratava de um pó inócuo.



Ao tentar usá-lo, o comprador descobriu ter sido enganado, o que o fez voltar ao bar e ameaçar o outro autor de morte, exigindo de volta o valor pago pela suposta droga.



Ainda segundo informações da PM, o homem de 56 anos confirmou a versão contada, mas negou ser dono da arma. O suspeito também alegou ser dependente químico e confirmou ter trocado agressões com o outro autor. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo, sendo conduzido ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) com escoriações pelo corpo, um corte na palma da mão direita e um corte na boca. Após ser medicado e liberado, foi conduzido a delegacia. A arma, que se encontrava sem munição, foi apreendida. Uma motocicleta, que teria sido usada por ele para se deslocar até o local do fato, foi apreendida e removida por um auto-socorro.



O outro homem foi detido em flagrante por lesão corporal e, apesar de se encontrar com escoriações leves nos dois joelhos, se negou a ser medicado.