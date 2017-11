Assaltante comete série de roubos à mão armada na zona Norte

A Polícia Militar (PM) registrou dois assaltos em série no início da manhã desta terça-feira, 28. Os crimes ocorreram no bairro Jóquei Clube, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências o primeiro assalto ocorreu em uma padaria, na qual, uma funcionária, de 21 anos, relatou que um indivíduo armado teria anunciado invadido o local.

Segundo a vítima, o autor chegou até o balcão do estabelecimento, pediu um pão de queijo, e logo depois foi até o caixa, momento em que retirou uma arma de fogo de dentro da mochila e exigiu o dinheiro. A funcionária entregou a quantia de R$200 ao assaltante, que logo após a ação fugiu em direção ao bairro Barbosa Lage.

A funcionária repassou características do autor, como por exemplo, as roupas que utilizava no momento do crime, chapéu preto tipo de praia e camisa de manga comprida de cor preta ou cinza, calça jeans e com uma mochila camuflada. Ela não soube informar a maneira pela qual o autor fugiu.

O segundo assalto teria ocorrido em uma passagem da linha férrea no bairro, onde o mesmo autor teria abordado dois adolescentes que estavam em direção a Escola Estadual Clorindo Burnier. O assaltante ameaçou as vítimas e roubou o celular de uma das jovens, de 17 anos. Após o crime fugiu de bicicleta em direção ao bairro Jóquei Clube II.

As vítimas repassarem as características do autor à PM, que constatou se tratar do mesmo assaltante da padaria.

De posse das informações, os policiais militares seguiram até a residência do autor, mas não o encontraram no local. Entretanto, as roupas e a mochila utilizadas pelo indivíduo nos crimes foram localizadas na casa. A PM mostrou os materiais e uma foto do suspeito a uma das vítimas, que confirmou se tratar do assaltante.

Em busca continuada pela casa, os policiais também encontraram uma motocicleta da marca Suzuki, fruto de roubo.

A PM recolheu os materiais encontrados e a moto.

Uma testemunha do local informou que o suspeito teria chegado ao local e rapidamente saído, aproximadamente 20 minutos antes de a polícia chegar.

Em consulta ao sistema, a PM confirmou que o autor, de 31 anos, já foi preso e tem passagem por roubo, tráfico de entorpecente e lesão corporal. A PM segue em busca do indivíduo.

As vítimas receberam as orientações necessárias.