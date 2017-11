Jovem e menor são apreendidos por tráfico de drogas no Bandeirantes

Um jovem de 19 anos foi preso e um menor, de 16 anos, apreendido, por crime de tráfico de drogas no bairro Bandeirantes, localizado na zona Nordeste de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências, uma viatura da Polícia Militar (PM) passava pela Avenida Juiz de Fora, quando os dois indivíduos, ao avistarem o veículo, começaram a correr.

Durante a fuga, os dois autores lançaram uma sacola no quintal de uma residência. A PM alcançou a dupla e com autorização do proprietário da residência, acessou o quintal e localizou a sacola lançada. Em seu interior foram encontradas 67 pedras de crack e uma bucha de maconha. Além desses materiais, um celular, R$10 e diversos sacolés foram apreendidos.

Os autores foram encaminhados para a Delegacia.