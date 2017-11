Supermercado é assaltado por homem armado no Santa Cândida

Um supermercado foi assaltado na tarde desta segunda-feira, 27, no bairro Santa Cândida, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma funcionária, de 22 anos, encontrava-se no estabelecimento quando um indivíduo armado com uma pistola invadiu o local e anunciou o assalto.

O autor roubou a quantia de R$100 e após a ação fugiu.

Através de imagens do circuito interno do supermercado, a vítima reconheceu quem seria o autor. De posse das informações, a PM se deslocou até a residência, mas o mesmo não encontrava-se no local.