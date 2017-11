Menina de 12 anos é vítima de abuso sexual no bairro Santa Cruz

Um homem de 53 anos é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, no bairro Santa Cruz, região Norte de Juiz de Fora. O registro de ocorrência do caso junto à Polícia Militar (PM) foi realizado pelo irmão da vítima, de 25 anos, nesse domingo, 26.



O jovem relatou à PM que vinha observando que a irmã sempre demorava para voltar para casa quando se deslocava até uma mercearia do bairro, da qual o suspeito de abusar da menina é proprietário. Ao insistir que a mesma lhe contasse o que estaria ocorrendo, ela confessou que já há algum tempo vinha sendo assediada pelo comerciante.



Ainda segundo o irmão da vítima, a mesma lhe contou que o homem pedia a ela que mostrasse a ele suas partes íntimas, o que a menina chegou a fazer. Ela também relatou que, no dia 17 de novembro, o autor a chamou para entrar no estabelecimento e, em seguida, fechou a porta do bar e, abaixando o short da vítima, praticou sexo oral na mesma. Assustada, a menina teria saído correndo para casa e não contou sobre o que havia acontecido por temer represálias.



Após registrar a ocorrência, o representante legal da menor foi orientado a comparecer na delegacia especializada, para representar contra o autor.