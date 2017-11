Homem é assassinado com tiro na cabeça no bairro Marumbi

Um homem de 44 anos foi vítima de homicídio na madrugada deste domingo, 26, no bairro Marumbi, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências, foi solicitado, através de ligação do 190, a presença da Polícia Militar (PM) na Rua Barão do Retiro a fim de averiguar disparos de arma de fogo.

Ao chegar ao local, os policiais de depararam com a vítima caída ao solo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local constatou a morte da vítima. O homem foi atingido por um disparo de arma de fogo na altura do nariz.

Em relato à PM, algumas pessoas que encontravam-se no local afirmaram terem visto um indivíduo suspeito no momento do crime, entretanto, o mesmo estava com capuz e boné, o que dificultou sua identificação.

A perícia compareceu ao local a fim de realizar os serviços de praxe.

Segundo relatos de familiares da vítima, o mesmo era usuário de drogas e estava envolvido com indivíduos suspeitos de cometerem atos ilícitos.

O corpo foi removido por uma funerária até o Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito do crime não foi localizado.