Acidente envolvendo carros e ônibus deixa uma mulher ferida na Rio Branco

Um acidente automobilístico envolvendo três veículos, dentre eles um ônibus, ocorreu na noite deste domingo, 26, no cruzamento da Rua Américo Lobo, com a Avenida Rio Branco, região central de Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local a fim de apurar a ocorrência e recolher relatos a respeito do fato. De acordo com informações do registro de ocorrências, o condutor do veículo Peugeot, de 33 anos, relatou que transitava pela Avenida Rio Branco, quando próximo ao cruzamento, passou por uma faixa elevada existente no local e logo depois, veio a bater contra um ônibus, não se recordando de mais nada.

Segundo o relato da motorista do ônibus, de 52 anos, ela também transitava pela Avenida Rio Branco quando o veículo Peugeot colidiu contra a traseira do seu veículo, e em seguida rodou na pista vindo a colidir também contra a traseira de um carro da marca Toyota. Fato que também foi confirmado através do relato do motorista do Toyota, de 38 anos.

O condutor do Peugeot sofreu escoriações, entretanto, recusou atendimento médico. Uma passageira, que também estava no veículo, teria sido arremessada para fora do carro com o impacto, segundo relatos de pessoas presentes no local. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) onde recebeu atendimento e segue internada.

Durante a entrevista com o condutor do Peugeot, a PM constatou que o mesmo encontrava-se com sinais visíveis de embriaguez, como por exemplo, hálito etílico, andar cambaleante, olhos vermelhos e fala desconexa. Os policiais convidaram o condutor a realizar o teste do bafômetro, o que foi recusado.

Mediante os fatos, o veículo Peugeot foi notificado pela infração e removido ao pátio da empresa conveniada. Um perito compareceu ao local a fim de realizar os trabalhos de praxe.

O condutor do Peugeot recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido a delegacia de plantão.

Não houve acordo entre as partes envolvidas no acidente. Elas receberam as devidas orientações.