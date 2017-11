Jovem é vítima de tentativa de homicídio no bairro Vila Alpina

Um jovem de 23 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado, 25, no bairro Vila Alpina, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências, foi solicitada a presença da Polícia Militar (PM) na Rua Joaquim Gonçalves Ledo, onde a vítima estaria ferida.

Ao chegar ao local, a guarnição da PM encontrou o jovem caído ao solo com algumas perfurações no rosto, perdendo muito sangue e agonizando. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Uma testemunha relatou aos policiais que acompanhava a vítima após os mesmos terem retornado de um baile em uma boate. Ele explicou que ambos voltaram de táxi, pararam na Rua Eurico Viana e seguiram subindo pela Rua Joaquim Gonçalves Ledo. Neste momento dois indivíduos que encontravam-se escondidos surgiram e um deles teria sacado um revólver e atirado na cabeça da vítima. A testemunha explicou que ao ouviu disparos também em sua direção e fugiu, entretanto os disparo em direção ao companheiro vieram a atingi-lo.

Em entrevista continuada da testemunha, os policiais começaram a notar que ela vinha se contradizendo em alguns pontos. Em determinados trechos falava que passaram por uma dupla em uma moto, depois afirmava que os autores estavam escondidos. Perguntado por que teriam descido do táxi antes de chegar em frente à residência, disse que o taxista não quis subir a rua devido a roubos ocorridos no local. Também questionado em relação aos possíveis autores do crime, a testemunha não quis responder.

No local do crime a PM não encontrou nenhum estojo de munição e nem marcas de sangue, assim não foi efetuado disparo com arma semi ou automática.

O caso será investigado.

A vítima segue internada.