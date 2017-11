Grupo planeja e rouba R$6.000 de caminhão de bebidas no Borboleta

Um caminhão de bebidas de uma marca de refrigerantes foi assaltado na tarde desta sexta-feira, 24, quando passava pela Rua José Lourenço, na altura do bairro Borboleta, localizado na zona Oeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o caminhão transitava pelo bairro em direção a empresa, quando foi abordado por dois indivíduos. A dupla escondia algo sobre as blusas, o que segundo as vítimas, motoristas e acompanhante do caminhão, seriam armas de fogo. Eles ordenaram que o caminhão parasse e anunciaram o assalto.

Um dos autores deteve as vítimas dentro da cabine do caminhão, enquanto o outro autor usando uma tetra-chave abriu o cofre atrás do veículo. Os autores roubaram a quantia de R$6.000,00 em dinheiro, um aparelho celular e evadiram em seguida sentido a uma mata próxima.

Neste momento uma viatura policial passava pelo local e conseguiu prender autor que deteve as vítimas dentro da cabine.

Segundo testemunhas presente no local, um carro da marca Santana teria dado cobertura ao assalto. A PM repassou informações do veículo para a rede, tendo assim conseguido localizar o veículo. Um homem foi preso, um celular e R$40 apreendidos.

Durante a confecção do registro de ocorrências, a guarnição da PM, percebendo o nervosismo do motorista do caminhão, pegou o aparelho celular apreendido e verificou cerca de 30 chamadas com o nome do motorista.

Ao questionar motorista a respeito do fato, ele confirmou ter passado informações privilegiadas para facilitar o roubo a um dos autores do crime, alegando ter sido ameaçado pelo mesmo há dois meses atrás. O homem exigiu do motorista a cópia da chave do cofre do caminhão e fez os contatos telefônicos a fim de saber o melhor lugar e horário para a prática do roubo.

A PM realizou buscas e localizou o indivíduo que teria feito ameaças ao motorista. Ele confirmou ser proprietário do celular encontrado no interior do veículo Santana, entretanto, negou participação no roubo.

Ao todo quatro homens de 18, 28, 31 e 60 anos, foram identificados como autores do crime, que segue sob investigação.