Homem é assaltado dentro da garagem de casa no Bom Pastor

Um homem de 28 anos foi assaltado na noite desta quinta-feira, 23, ao chegar a sua residência no bairro Bom Pastor, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima chegou em casa por volta das 21h30 e quando guardava o carro na garagem, foi abordado por um jovem com um revólver que anunciou o assalto.

O autor invadiu a garagem, fez ameaças contra a vítima e ordenou que entregasse seus pertences e dinheiro. O jovem entregou dois celulares e o dinheiro que estava em sua carteira. O assaltante mandou que o portão da garagem fosse aberto e após o crime fugiu em direção ao bairro Olavo Costa.

A vítima repassou aos policiais algumas informações que conseguiu através de um aplicativo de localização instalado nos aparelhos celulares que entregou ao assaltante. A PM realizou buscas nos locais indicados, mas não localizou o suspeito.

Acredita-se que o autor seja menor de idade.