Jovem é presa e amordaçada durante assalto a residência

Uma jovem de 24 anos foi amordaçada e ameaçada durante um assalta a sua residência no início da madrugada desta sexta-feira, 24. O crime ocorreu em um condomínio na Estrada do Caracol, Distrito Industrial, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que dormia em seu quarto quando escutou barulhos no andar inferior da casa e acordou. Ao abrir a porta do quarto, a jovem foi surpreendida por dois indivíduos no interior da residência.

Ao notarem a presença da jovem, os autores a dominaram e obrigaram que ela os seguisse por todos os cômodos da casa entregando todos os pertences de valor. Os indivíduos, um deles armado com um revólver, fazia constantes ameaças a jovem.

Após recolherem diversos objetos do local, os assaltantes amarraram os braços e pernas da jovem, além de a amordaçarem com panos na boca para que não gritasse. Após a ação os autores fugiram.

Algum tempo depois a vítima conseguiu se soltar e com um carro seguiu até a portaria do condomínio a fim de relatar o assalto e chamara polícia.

Já no local a PM constatou que os assaltantes conseguiram abrir a casa pela janela, da sala através de um vidro quebrado. A perícia irá realizar averiguações no local.

Os policiais militares apresentaram fotos dos possíveis suspeitos do crime para a vítima, tendo a mesma, os reconhecido. Trata-se de dois jovens de 24 e 28 anos.

Mediante os fatos a polícia realizou buscas na região, mas os autores não foram localizados.