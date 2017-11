Assaltante tenta roubar duas padarias em seguida na Getúlio Vargas

A Polícia Militar (PM) registrou no início da manhã desta quinta-feira, 23, duas tentativas de assalto a padarias na região central de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências, a primeira tentativa se deu por volta das 6h15 da manhã, quando um indivíduo adentrou uma padaria na Avenida Getúlio Vargas, dirigiu-se ao caixa, colocou a mão por debaixo da blusa simulando estar armado. O autor anunciou o assalto e ameaçando uma funcionária do estabelecimento, de 71 anos, exigiu que entregasse dinheiro e pertences.

Durante a ação o assaltante retirou a mão que estava debaixo da blusa, momento em que a funcionária percebeu que o mesmo não encontrava-se armado. Percebendo tal fato, a vítima não entregou nenhum pertence e acionou os demais funcionários, assustando o autor, que fugiu pela Avenida Getúlio Vargas, sem levar nenhum bem do estabelecimento e da vítima.

Durante o registro da ocorrência, a vítima relatou aos policiais que também recebeu informações de que o mesmo assaltante teria tentado roubar outra padaria, também na Avenida Getúlio Vargas.

De posse do relato, a PM se deslocou até o estabelecimento e em conversa com uma funcionária do local, de 27 anos, a mesma confirmou a tentativa de assalto.

A funcionária explicou que por volta das 6h30, um indivíduo, com as mesmas características relatadas pela vítima da tentativa anterior de assalto, teria entrado na padaria em atitude suspeita. O autor se aproximou do caixa, aguardou o último cliente da fila ser atendido e então, com a mão por debaixo da blusa, anunciou o assalto, exigindo dinheiro e pertences.

Da mesma forma que no primeiro caso, o assaltante retirou a mão que estava por debaixo da blusa e a funcionária notou que o mesmo não estava armado, momento em que chamou outras funcionários do estabelecimento para socorrê-la.

Ao notar a movimentação no local, o assaltante fugiu pela Avenida Getúlio Vargas em direção à Avenida Rio Branco, sem levar nenhum pertence.

A PM mostrou uma foto do possível suspeito do crime às duas funcionárias das padarias. Ambas confirmaram se tratar do mesmo indivíduo, que seria um homem de 37 anos.

A Polícia Militar também confirmou que o assaltante foi o mesmo que roubou uma padaria no Morro da Glória na última quarta-feira, 22.

O indivíduo ainda não foi localizado.