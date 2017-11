Homem tenta roubar estabelecimento usando revólver falso

Um homem, usando um revólver falso, tentou assaltar um bar, na Rua Olga Burnier, bairro Costa Carvalho, zona Leste de Juiz de Fora, na noite dessa quarta-feira, 22.



Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o dono do estabelecimento, de 61 anos, relatou que o autor, usando um capacete com detalhes em cor cinza e um pano no rosto, chegou ao local e disse à vítima: "perdeu, perdeu". Na sequência, o suspeito, que portava um revólver em cor preta, desferiu um golpe com a arma contra o rosto do idoso. Em decorrência do golpe, a arma veio a desmontar, momento no qual a vítima percebeu se tratar de um simulacro de arma de fogo. O idoso, então, entrou em luta corporal com o suspeito e este fugiu.



A vítima relatou, ainda, que o autor entrou em um veículo de cor verde clara, que estava estacionado a aproximadamente 100 metros de seu comércio, e evadiu sentido Avenida Sete de Setembro, sem ter conseguido efetuar o roubo. O dono do bar não anotou a placa do carro.

Foi feito rastreamento, mas o veículo e o autor não foram localizados.



Ainda segundo o registro, a vítima ficou com um hematoma do lado esquerdo do rosto, mas dispensou atendimento médico, sendo orientada sobre as demais providências.