Polícia Civil apura homicídio e cumpre mandados de prisão preventiva na zona Leste

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou operação policial nos bairros São Benedito, São Tarcísio, Marumbi e Progresso, em Juiz de Fora, com a finalidade de cumprir três mandados de prisão preventiva. Após investigações, foram presos três homens, um de 20 e dois de 21 anos, suspeitos de envolvimento nas mortes de Tairine Lobo dos Santos, 26 anos, e Josiane Militão da Rocha, 43 anos.

O crime aconteceu no dia 13 de outubro, no bairro São Benedito, onde as vítimas foram assassinadas a tiros. Outros dois homens, de 36 e 22 anos, que já se encontravam presos no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), em Juiz de Fora, também estão envolvidos na morte das mulheres.

Conforme informações do titular da Delegacia Especializada de Homicídios, Delegado Rodrigo Rolli, o homem de 36 anos, que seria o chefe do tráfico na região, teria executado as vítimas.

Investigações apontam que o crime teria acontecido porque o filho de Josiane teria assassinado outro homem, no dia 11 de outubro, no bairro São Benedito. A motivação também teria como pano de fundo o tráfico de drogas.

Ainda segundo o Delegado, esses suspeitos respondem por outros crimes ocorridos na região do bairro. Segundo apurado, eles são integrantes de uma organização criminosa formada na região conhecida como "baixada" do São Benedito.

Os investigados serão encaminhados ao Ceresp em Juiz de Fora.

Fonte: Assessoria / Polícia Civil