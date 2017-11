Jovem é assassinado com tiro no peito no bairro Benfica

Um jovem de 18 anos foi vítima de homicídio na tarde desta quarta-feira, 22, no bairro Benfica, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências, a Polícia Militar (PM) se deslocou até a Rua Diogo Álvares, onde encontraram a vítima caída ao solo, inconsciente, mas com sinais vitais evidentes.

A viatura da PM encaminhou o jovem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde foi atendido e constatado um orifício por disparo de arma de fogo no lado direito do tórax. A bala atingiu ambos os pulmões da vítima, ocasionando uma parada cardíaca de 20 minutos. Diante do estado grave de saúde, o jovem foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas horas depois não resistiu e veio a óbito.

Segundo relatos colhidos no local do crime, o autor aparentava ser jovem. Ele teria efetuado seis disparos com um revólver calibre 22 em direção à vítima. Após o crime teria fugido em direção à Rua Evaristo da Veiga.

De posse de tais informações a PM segue em busca do autor do crime. Até o momento ele não foi localizado.