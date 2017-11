Assaltante ameaça funcionária e rouba padaria no Morro da Glória

Uma padaria foi assaltada no início da manhã desta quarta-feira, 22, no bairro Morro da Glória, região central de Juiz de Fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma funcionária do estabelecimento, de 41 anos, encontrava-se no local, quando um indivíduo aproximou-se do caixa e anunciou o assalto.

O autor estava com uma das mãos por debaixo da blusa e ameaçava a funcionária de que se não entregasse o dinheiro do caixa iria atirar em sua cabeça.

A vítima repassou a quantia de R$300 para o assaltante, que após a ação fugiu em direção ao centro da cidade.

O estabelecimento possui câmeras de circuito interno e as imagens serão utilizadas para localizar o autor. A PM realizou buscas, mas até o momento ele não foi encontrado.