Jovem tem notebook e celular roubados por dupla em moto no Vale do Ipê

Uma jovem de 28 anos foi assaltada por uma dupla em moto na manhã desta quarta-feira, 22, no bairro Vale do Ipê, localizado na zona Noroeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a jovem seguia pela Rua Antônio Fellet, quando percebeu a aproximação de uma motocicleta com dois indivíduos.

A dupla desceu da moto, anunciou o roubo e empurrou a vítima ao chão, fazendo com que sua bolsa viesse ao solo. Nesse momento, os autores pegaram a bolsa, com notebook, cartão de crédito e o celular da jovem. A dupla subiu novamente na moto e fugiram rumo a um trevo do bairro.

Durante o crime, os autores estavam com roupas de moletom, bonés e capacetes, o que dificultou a identificação dos mesmos.

A PM realizou buscas pela região, mas os assaltantes não foram localizados.