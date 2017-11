Suspeito de tentativa de homicídio é preso no Bandeirantes

Durante rastreamento, a Polícia Militar (PM) localizou, na manhã desta quarta-feira, 22, no bairro Bandeirantes, região Nordeste de Juiz de Fora, um homem suspeito de tentativa de homicídio registrada durante a madrugada, no mesmo bairro. A vítima do crime foi alvejada com um disparo de arma de fogo na face e socorrida ao hospital.



De posse de informações de que o suspeito estaria escondido no bairro, as equipes da PM deram sequência às buscas pelo mesmo. Pouco antes das 9h, militares visualizaram dois cidadãos em atitude suspeita e deram ordem de parada para a dupla. Um deles fugiu pelas ruas do bairro e dispensou pelo caminho seis munições calibre.36.



O homem foi perseguido e detido pelos militares.



O coordenador do policiamento da unidade realizou contato com a vítima do homicídio tentado, a qual indicou um dos presos como sendo o autor do crime.



Foram realizadas buscas afim de localizar a arma de fogo calibre.36, a arma utilizada na tentativa de homicídio e outros materiais, porém, nada foi encontrado.



Os detidos e as munições foram encaminhados para delegacia de polícia.