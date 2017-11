PM prende jovem e apreende dois menores envolvidos em tráfico de drogas no Bonfim

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem de 23 anos e apreendeu dois menores, de 13 e 15 anos, por tráfico de drogas no bairro Bonfim, localizado na zona Leste de Juiz de Fora. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 22.

De acordo com o registro de ocorrências, uma guarnição da PM realizava patrulhamento pela região quando visualizaram o autor de 23 anos em atitudes suspeitas na Rua Ouro Fino.

Os policiais realizaram uma busca pessoal no jovem e nenhum material foi encontrado. Contudo foi observado próximo a ele, caído ao solo, 12 papelotes de cocaína, momento em que o autor percebeu e empreendeu fuga, sendo perseguido e preso.

Após a captura, a PM seguiu para residência do autor a fim de realizar buscas. No local encontravam-se os dois menores, que com a chegada da polícia, tentaram se desfazer de um revólver calibre 32 e várias munições. O material foi apreendido.

Continuando as buscas pela casa, foram localizadas 10 pedras de crack, uma pedra bruta do mesmo material, uma gilete, dois tubos de pomada de lidocaína, uma bucha de maconha, dois potes de fermento em pó químico, cartelas de comprimido, uma toca ninja, um bule e um soquete de madeira e um pote plástico com uma corda de nylon amarrado em uma de suas extremidades que era utilizado para entregar as drogas aos usuários.

Mediante os fatos o autor de 23 anos foi preso e os dois menores apreendido. Eles foram encaminhados, juntamente com todo material encontrado, para as autoridades responsáveis.