Assaltante rouba R$2.000 de lanchonete no bairro Francisco Bernardino

Uma lanchonete foi assaltada na noite desta terça-feira, 21, no bairro Francisco Bernardino, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o proprietário da lanchonete, um jovem de 25 anos, encontrava-se no estabelecimento quando por volta das 22h foi surpreendido por um indivíduo encapuzado.

O homem entrou no local e com uma das mãos no bolso mostrando o que seria uma coronha de um revólver, anunciou o assalto, roubando aproximadamente R$2.000 e um celular.

Após o crime, o autor fugiu pela Rua Professora Jacy Gotelipe Aguiar.

A PM não localizou o assaltante.