Homem é preso após matar mulher com golpe de enxada

Um homem de 46 anos foi preso na manhã dessa terça-feira, 21, por homicídio. Segundo as informações do registro da ocorrência, o autor, após o crime, foi para o trabalho e confessou ao patrão que teria assassinado uma mulher de 32 anos com golpe de enxada na cabeça.



O crime ocorreu na residência do autor, situada na Rua Pedro Nava, no bairro Santa Bárbara, zona Norte. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o homem se entregou. No local do crime, a vítima foi encontrada sem vida e com massa cefálica para fora.



O autor foi preso e encaminhado a Delegacia e o corpo da mulher ao Instituto Médico Legal (IML).



A motivação do crime e a relação entre as partes não foram citadas no registro da ocorrência.