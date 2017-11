Jovem é assaltada à mão armada no bairro Cidade do Sol

Uma jovem de 21 anos foi assaltada e ameaçada no início da madrugada desta terça-feira, 21, no bairro Cidade do Sol, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima chegava do seu trabalho, momento em que desceu do ônibus e seguiu ao encontro de seu cunhado que a levaria até a porta de sua residência.

Durante o percurso até ir ao ponto de encontro com o cunhado, na Rua Guimarães Rosa, um indivíduo com blusa de capuz abordou a jovem e apontou uma arma em sua direção. Ele ordenou que ela entregasse a bolsa, o que foi prontamente feito. Após o assalto o autor fugiu em direção ao bairro Jóquei Clube II. No interior da bolsa havia a quantia de R$ 314.

A PM realizou buscas na região, mas o autor não foi localizado.