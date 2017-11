Assaltantes roubam carro e agridem motorista em semáforo na Avenida Brasil

Um homem de 52 anos foi assaltado nesta segunda-feira, 20, enquanto dirigia um carro da empresa para qual trabalha.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o homem que é funcionário de um posto de combustíveis, relatou que seguia em um carro da empresa, da marca Fiat Uno e ao parar em um semáforo na Avenida Brasil com a Rua Marechal Setembrino Carvalho, foi surpreendido por dois indivíduos, um deles armado com um revólver.

Os autores anunciaram o assalto e exigiram que o motorista entregasse um malote, contudo o mesmo explicava que não tinha nenhum malote. Neste momento, um dos assaltantes pegou o celular da vítima e mandou que passasse para o banco do carona.

O homem, temendo por sua vida, pediu aos autores que fosse liberado. Um dos indivíduos lhe desferiu uma coronhada com a arma na cabeça e mandou que o mesmo saísse do carro. Após a ação a dupla fugiu em direção ao bairro Manoel Honório.

A vítima ainda relatou à PM que suspeita que os autores possam ter se deslocado para o bairro Linhares, por já ter visto um deles no posto onde trabalha.

O homem não apresentou nenhuma lesão devido à coronhada, apenas relatou dores de cabeça. Foi ofertado encaminhamento ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), o que foi dispensado pela vítima.

Os autores não foram localizados.