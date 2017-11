Ônibus é assaltado por dupla armada no bairro Santa Cruz

Um ônibus da linha Alto Santa Cruz foi assaltado na noite desta segunda-feira, 20, ao passar pelo bairro Santa Cruz, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações do boletim de ocorrências, o motorista do ônibus, de 51 anos e o cobrador, de 49, compareceram à sede da 173ª Cia da Polícia Militar (PM) para relatar o assalto sofrido.

De acordo com as vítimas, quando o ônibus passava próximo a um bar na Rua Maria Cândida de Jesus, um indivíduo encapuzado fez sinal para o coletivo. Ao parar, outro indivíduo também encapuzado, entrou no veículo. Ambos estavam armados com revólver calibre 22.

A dupla anunciou o assalto e roubou o celular do motorista, o celular e mais R$ 80 do cobrador e outro celular de um passageiro que se encontrava no ônibus. Após o crime fugiram.

O motorista e cobrador não souberam repassar muitas informações a respeito dos autores por estarem encapuzados. Eles explicaram que no momento do assalto dois passageiros estavam no ônibus, e que os mesmos, após o assalto desceram do veículo e seguiram para suas residências. O passageiro que teve o celular roubado não quis dar queixa do fato à PM.

As vítimas receberam as orientações necessárias. Os autores não foram localizados.