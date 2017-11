Motorista é assaltado por dupla em moto no bairro Novo Horizonte

Um jovem de 27 anos foi assaltado por uma dupla em uma moto no início da noite deste domingo, 19, no bairro Novo Horizonte, localizado na zona Oeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o jovem transitava de carro do bairro para região do São Pedro quando foi fechado por uma moto escura, com dois ocupantes de capacete.

Segundo relato da vítima à PM, o carona da moto desceu e seguiu em direção ao carro, a vítima saiu de seu veículo e neste momento escutou o barulho de um vidro quebrando.

Ao olhar para o carro, o jovem afirmou ter visto o condutor da moto também desembarcando armado e neste instante teria escutado o carona dizendo: “O carro não”. Após, a conversa a dupla embarcou na moto e seguiu pela Rua Florianópolis, no sentido de deixar o bairro Novo Horizonte.

Ao voltar para o interior do veículo, a vítima notou que o celular e R$50 foram levados pela dupla.

A PM realizou buscas na região, mas os autores não forma localizados.

Esse é mais um caso de assalto cometido por indivíduos em motos. Outros crimes dessa mesma natureza ocorreram recentemente nos bairros São Pedro, Vitorino Braga e Bairu.