Corpo de homem é encontrado dentro da UBS Esplanada

Uma auxiliar de limpeza encontrou, na manhã desta segunda-feira, 20, o corpo de um homem nos fundos da Unidade Básica de Saúde (UBS) Esplanada, na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), ao chegar pela manhã no local para início dos trabalhos, a auxiliar de limpeza encontrou o corpo e imediatamente entrou em contato com a PM.

Um perito esteve no local e não constatou nenhum sinal de violência no corpo do homem. Nenhum documento ou possibilidade de identificação do indivíduo foi localizado. Acredita-se que a morte tenha sido por causas naturais.

O corpo foi removido do local. O caso será investigado.