Dupla comete cinco roubos seguidos no bairro Retiro

Dois indivíduos com roupas camufladas e toucas realizaram uma série de assaltos seguidos na noite deste domingo, 19, no bairro Retiro, localizado na Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, uma guarnição da Polícia Militar (PM) compareceu até um restaurante na saída de Juiz de Fora, no qual o proprietário, de 45 anos, relatou a presença dos dois indivíduos, armados com revólveres e que após ameaças, roubaram a quantia de R$ 150 do estabelecimento e o seu aparelho celular.

Ainda no restaurante, os autores também roubaram os celulares de dois clientes, um jovem de 25 anos e um senhor de 60 anos. Após os crimes no local, a dupla fugiu.

Os assaltantes seguiram até um posto de combustíveis, no qual roubaram R$200 de uma frentista de 18 anos que trabalha no local. Em seguida agrediram e ameaçaram outro frentista, de 20 anos, com socos e chutes. Após as ações, fugiram em direção ao bairro Jardim Esperança.

A PM realizou buscas da região, mas os indivíduos não foram localizados.