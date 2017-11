Rixa entre gangues rivais deixa um ferido e assusta moradores do Sagrado Coração

Uma rixa entre gangues rivais na tarde deste domingo, 19, deixou uma pessoa ferida e assustou os moradores do bairro Sagrado Coração de Jesus, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, uma guarnição da Polícia Militar (PM) compareceu até a Rua Marciano Pinto, onde, segundo relatos e informações dos moradores do bairro, um grupo de residentes do condomínio Belo Vale (Araucárias), formado por cinco jovens, transitava pelo local quando teriam avistado um grupo rival de outro bairro.

Ainda segundo os relatos, o grupo rival seria do bairro Vale Verde, região onde as duas facções tentam controlar e dominar o tráfico de drogas.

Os três jovens do grupo do bairro Vale Verde, de 17, 22 e 29 anos, ao avistarem o jovens do condomínio das araucárias, correram em direção ao interior de uma padaria, momento em que os cinco jovens, todos portando armas de fogo, dispararam contra o estabelecimento a fim de atingirem os rivais. O integrante de 17 anos foi atingido no pé esquerdo. A vítima atingida foi socorrida por populares e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Após a tentativa de homicídio, os autores, de 16, 17, 19, 21 e 24 anos, fugiram para o Condomínio das Araucárias e adentraram uma mata que fica ao lado do local.

Viaturas da PM cercaram a área onde o grupo estaria escondido e conseguiram localizar os autores de, 17 e 24 anos. Eles foram presos e encaminhados para delegacia.

A Polícia Militar, com informações dos demais envolvidos no crime, se deslocou até o apartamento do autor de 16 anos, onde em contato com a mãe do mesmo, foi autorizada buscas no local. Os policiais localizaram na gaveta de um guarda-roupa no quarto do jovem, duas buchas de maconha e a quantia de R$460.

Todos os autores envolvidos no crime são conhecidos pelo controle do tráfico de drogas dentro do condomínio e nas proximidades. O grupo também possui registro de envolvimento em outras práticas delituosas na região.