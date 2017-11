Oito pessoas são assaltadas em Juiz de Fora em menos de 24 horas

Um dos roubos aconteceu no bairro Alto dos Passos, zona Sul da cidade, na madrugada deste sábado, 18. Duas mulheres, de 21 e 25 anos, e um homem, 25 anos, foram assaltados por dois homens armados na Rua Barão de São Marcelino. Os assaltantes fugiram levando os celulares das vítimas e R$150 em moeda corrente.



Também na madrugada de sábado, 18, um homem armado rendeu um adolescente de 17 anos e duas jovens, de 20 e 21 anos, na Rua Conego Roussin, no bairro Industrial, zona Norte. De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que o suspeito aparentava estar drogado. O autor roubou os celulares das mesmas e fugiu em uma bicicleta.



Na região central, um homem de 27 anos teve sua mochila roubada quando chegava à Praça Antônio Carlos, na noite de sexta-feira, 17. A vítima relatou que foi abordada por um indivíduo, que, puxando a bolsa, ameaçou lhe bater caso reagisse.



No interior da mochila estavam documentos da vítima, um celular, a quantia de R$20, peças de roupa e alimentos.



Já na tarde de sexta-feira, 17, um homem de 36 anos foi abordado por dois assaltantes, um deles armado, na Rua Martins Barbosa, bairro Nova Benfica, zona Norte. Eles fugiram levando o celular da vítima. Foi realizado rastreamento, mas os autores não foram encontrados.