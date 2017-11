PM localiza drogas enterradas em bambuzal no bairro São Bernardo

A Polícia Militar (PM) apreendeu 15 invólucros de cocaína, uma pedra de crack e um tablete de maconha enterrados em um bambuzal, na Rua Maranhão, bairro São Bernardo, zona Leste de Juiz de Fora, na tarde dessa sexta-feira, 17.



De acordo com informações da PM, os militares chegaram até o local após receberem denúncia anônima de moradores da região, informando que havia certa quantidade de drogas enterradas em um bambuzal, localizado em um terreno baldio. As substâncias pertenceriam à um jovem de 19 anos, suspeito de realizar o tráfico de drogas naquela região.



De posse das informações, uma equipe policial se deslocou até ao referido endereço e, após análise do local, constataram caminhos no interior da mata, em direção aos esconderijos. No solo próximo ao bambuzal os policiais verificaram que as folhagens estavam visivelmente alteradas. Durante buscas, foram localizadas as substâncias, enterradas em dois buracos.



A equipe do Canil foi acionada e realizou uma varredura no local, mas nada mais foi encontrado. Todo o material localizado foi apreendido e entregue na delegacia da Polícia Civil.