Grávida é morta com tiro na cabeça no Santa Terezinha e bebê sobrevive

Uma mulher grávida foi morta com um tiro na cabeça, dentro de sua residência, na Rua Humberto de Campos, bairro Santa Terezinha, zona Nordeste, na tarde dessa sexta-feira, 17. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o parto e o bebê foi encaminhado à Maternidade Therezinha de Jesus. O suspeito de cometer o crime é um adolescente de 16 anos, vizinho da vítima.



De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o companheiro da grávida, um jovem de 18 anos, relatou que, após atingir a vítima, o menor também efetuou disparos em sua direção. Ainda segundo o jovem, o crime teria sido motivado por desentendimentos anteriores entre as partes e que, por encontrar-se preso por algum tempo, não saberia informar as razões exatas.



Após cometer o assassinato, o adolescente fugiu em direção à mata do Krambeck. Os militares realizaram rastreamento, mas o autor não foi encontrado.

Durante trabalho pericial foi constatado que a vítima apresentava uma perfuração proveniente de arma de fogo na cabeça e foram recolhidos, na cena do crime, três estojos deflagrados de munição calibre 32 e uma munição intacta de mesmo calibre.



Na casa do adolescente, os policiais militares localizaram uma munição intacta calibre 32, um vaso de planta contendo três pés de maconha, uma bucha da mesma droga e uma faca com aproximadamente 20cm de lâmina. Os materiais foram encaminhados à delegacia.



Ainda de acordo com informações da PM, o menor possui envolvimento com o tráfico de drogas e tem passagem na polícia por tentativa de homicídio. Ele estaria ameaçando os moradores do aglomerado da "Favela do Rato", local onde ocorreu o crime, na tentativa de implantar facções criminosas oriundas do Rio de Janeiro e comandar o tráfico de drogas no local.