Polícia Civil cumpre mandados no residencial Araucárias

Cinco homens foram presos, na manhã desta sexta-feira, 17), em Juiz de Fora, durante ação realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da força-tarefa “ProteJÁ”. A ação foi realizada no residencial Jardim das Araucárias, no Sagrado Coração de Jesus, região sul da cidade e contou com a participação de 30 policiais civis e 10 viaturas.

Os policiais civis apreenderam em poder dos suspeitos, porções de drogas e equipamentos eletrônicos. Segundo a Delegada Sheila Oliveira, responsável pela operação, essa foi a primeira ação da força-tarefa criada para combater crimes nos residenciais do Minha Casa, Minha Vida, Faixa 1. Sheila Oliveira destacou, ainda, que “a operação de hoje só foi possível graças às denúncias recebidas por meio do 197, que funciona exclusivamente para o recebimento dessas informações”.

A Delegada fez questão de enfatizar que a força-tarefa segue fazendo levantamentos e investigando as informações que são recebidas diariamente, lembrando que as denúncias são anônimas e as chamadas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14 às 18h.

Fonte: Assessoria / Polícia Civil