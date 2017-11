PM apreende cocaína e prende dois jovens por tráfico no bairro Santa Cruz

A Policia Militar (PM) prendeu no início da noite desta quinta-feira, 16, dois jovens de 21 e 25 anos por crime de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações presentes no registro de ocorrências, uma guarnição da PM recebeu informações de que dois indivíduos estariam realizando tráfico de drogas na região do bairro. Com as características repassadas, o patrulhamento no local foi intensificado e, assim, os dois jovens foram localizados na condução de uma motocicleta na Avenida Doutor Simeão Faria.

Durante a abordagem os policiais encontraram quantidade considerável de maconha e dinheiro no bolso de um dos autores. Ambos receberam voz de prisão em flagrante e foi constatado que um deles já possuía passagem pela polícia e que outro já era conhecido do meio pela prática de tráfico de drogas no bairro Bairu.

Ao serem questionados de onde estavam vindo, os autores informaram a PM que encontravam-se na residência das namoradas, que residem juntas e são irmãs. A guarnição então solicitou o endereço do local e se deslocou até o mesmo para averiguação.

Chegando ao local, foi solicitada a autorização para entrada e após buscas, foram localizados grande quantidade de cocaína distribuída por diversos pontos da residência, como, por exemplo, sacolas plásticas, dentro de uma panela e em meio a pertences dentro de um guarda-roupas.

Em contato com uma testemunha, a mesma confirmou a PM que os autores encontravam-se na residência.

Mediante os fatos, a moto foi apreendida e removida até ao pátio do Auto Socorro Itajuru.

Os dois autores foram encaminhados para a delegacia.