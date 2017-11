Mulher é ameaçada com faca nas costas durante assalto no Jardim Laranjeiras

Uma mulher de 50 anos foi ameaçada com uma faca e assaltada na noite desta quinta-feira, 16, no bairro Jardim Laranjeiras, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima transitava pela Rua Nair Furtado de Souza quando foi abordada por um indivíduo que puxou sua mochila e colocou uma faca em suas costas, anunciando o assalto.

De acordo com relato da vítima, o autor passou a revistá-la, momento em que seu aparelho celular e uma pequena bolsa com dinheiro caiu no chão. O assaltante pegou os materiais e após o assalto fugiu.

Após o crime, a mulher passou mal devido o fato de ter diabetes. Ela recebeu o atendimento e só depois pode comparecer a polícia para registrar a ocorrência.

O autor não foi localizado.