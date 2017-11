Entregador de lanches é assaltado por grupo armado no bairro Vila Esperança II

Um entregador de lanches, de 20 anos, foi assaltado durante serviço no início da madrugada desta sexta-feira, 17, no bairro Vila Esperança II, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), por volta de 00h10 a lanchonete na qual o entregador trabalha recebeu um pedido de um sanduíche para ser entregue na Rua Carlos Alberto Quirino.

O entregador então se dirigiu até o local para fazer a entrega, em uma moto da marca Honda Biz. Ao chegar ao endereço, realizou a entrega do lanche, entretanto, no momento que realizava o procedimento de pagamento, através de máquina de cartão de crédito, a vítima foi surpreendida por um grupo de cinco ou seis indivíduos com rostos cobertos.

O grupo cercou o entregador, fez ameaças e um deles, com revólver, se aproximou apontou a arma na direção da cabeça da vítima e anunciou o assalto. Os autores levaram a moto e vários objetos do jovem. Após o crime fugiram do local.

A PM realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. A vítima recebeu orientações necessárias.