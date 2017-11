Posto de combustíveis é assaltado por dupla em moto no São Pedro

Um posto de combustíveis foi assaltado na madrugada desta quinta-feira, 16, no bairro São Pedro, localizado na zona Oeste de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma funcionária do posto, de 27 anos, encontrava-se no local quando dois indivíduos em uma moto chegaram com armas.

Os autores anunciaram o assalto e levaram R$250, uma garrafa de vodka, cigarros e chocolates. Após o crime, fugiram em sentido ignorado.

A vítima repassou algumas informações a respeito dos autores e da moto utilizada no crime.

A PM não localizou a dupla.