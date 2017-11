Casal é vítima de extorsão no Jardim dos Alfineiros

Um casal foi vítima de extorsão na noite dessa segunda-feira, 13, no bairro Jardim dos Alfineiros, zona Norte. O homem de 52 anos relatou aos policiais que por volta das 20h30, dois indivíduos em uma motocicleta foram até a sua residência e disseram que foram buscar uma quantia em dinheiro, que a esposa dele devia a um pastor. Além disso, eles também estariam com um documento do INSS para ele assinar.



O homem negou-se a pagar e afirmou que já tinha quitado a dívida. Os autores retornaram mais tarde e estavam exaltados. Eles tentaram pular o muro da residência e disseram que efetuariam disparos de arma de fogo no local. De acordo com as vítimas, o tempo todo, os homens demonstraram que estavam armados, porém não viram nenhum armamento.



Diante da ameaça, a mulher de 55 anos entregou R$100 aos autores, que afirmaram que retornariam nessa terça-feira, 14, e também disseram “você tem que, pelo menos, pagar os honorários dele”.



De acordo com as vítimas, o crime teria ocorrido devido a uma dívida do homem com o pastor, pois eles teriam acordado o pagamento de R$1.950 mediante a entrada nos documentos para a aposentadoria da vítima. O homem afirmou que já efetuou o pagamento de R$600, e logo depois desse pagamento, não teve mais contato com o pastor, que segundo ele, teve diversos endereços em um curto período de tempo, e por isso, não saberia informar onde ele reside no momento.



As vítimas registram a ocorrência na manhã dessa terça.