Jovem é assassinado no Grajaú

Um jovem de 21 anos foi assassinado na tarde dessa terça-feira, 14, na Rua Nossa Senhora do Líbano, localizada no bairro Grajaú, zona Leste. De acordo com o registro da ocorrência, dois indivíduos, em uma motocicleta, efetuaram disparos contra vítima e fugiram em direção ao bairro Nossa Senhora Aparecida, na mesma região.



A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas chegou sem vida na unidade. A perícia também foi acionada, que apreendeu dois cartuchos de pistola e um cigarro de maconha que estava ao lado do corpo do jovem.