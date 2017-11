Padaria é assaltada por dupla em moto no Vitorino Braga

Uma padaria foi assaltada na noite desta segunda-feira, 13, no bairro Vitorino Braga, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma funcionária do local, de 55 anos, encontrava-se no estabelecimento quando um indivíduo chegou e a empurrou para trás do balcão.

O autor alegava estar armado e após ameaças roubou a quantia de R$150. Após o crime, ele saiu do estabelecimento e subiu em uma motocicleta onde outro homem encontrava-se aguardando para auxiliar na fuga. A dupla fugiu no sentido ao interior do bairro.

A PM realizou buscas na região, mas os indivíduos não foram localizados.