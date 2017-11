Assaltantes rendem funcionários e roubam açougue no bairro Fontesville

Um açougue foi assaltado no final da manhã desta segunda-feira, 12, no bairro Fontesville, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), dois funcionários do açougue, uma mulher de 31 anos e um homem de 35, encontravam-se no estabelecimento, quando dois indivíduos com uma arma de fogo anunciaram o assalto.

Os autores ameaçaram as vítimas e roubaram a quantia de R$800 do açougue, além de dois celulares e carteiras.

A PM realizou buscas na região, mas os assaltantes não foram encontrados.