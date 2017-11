Jovens são assaltados por dupla em moto no Bairu

Dois jovens, de 26 e 27 anos, foram assaltados na noite deste domingo, 12 no bairro Bairu, localizado na zona Leste da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), os jovens transitavam pela Rua Ribeiro de Abreu quando foram abordados por dois indivíduos em uma moto, que pararam próximos a eles e anunciaram o assalto.

Após a abordagem o carona levantou a camisa pegou uma arma e exigiu que as vítimas passassem os celulares e dinheiro que tivessem. O jovem de 26 anos entregou um celular e a quantia de R$17, enquanto que o jovem de 27 anos entregou a quantia de R$10. Após o crime, os autores fugiram.

De posse de características dos assaltantes, a PM identificou dois suspeitos de praticarem o crime. Os autores teriam de 19 e 23 anos e seriam moradores do bairro Progresso, já conhecidos no meio policial pelas práticas de outros crimes.

O suspeito de 19 anos foi localizado pela PM, contudo as vítimas não souberam afirmar se de fato ele teria sido um dos assaltantes, pois no momento do crime, os autores estavam usando capacete e só levantaram a viseira.